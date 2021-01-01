Водонагреватели Ariston («Аристон»)

В каталоге нашего интернет-магазина представлены проточные и накопительные нагреватели «Хотпойнт Аристон». Производитель предлагает два вида устройств:
- прямой нагрев (при помощи электричества или газа);
- косвенный нагрев (с использованием котла).
Накопительные бойлеры могут быть с открытым резервуаром, то есть предназначаются для одного источника набора воды. Здесь поступление горячей воды происходит за счёт притока в систему холодной. Всю прогретую жидкость потратить за один раз невозможно.
В закрытом устройстве, рассчитанном на поступление воды из нескольких источников, когда повышается давление, вода постепенно стекает в слив. Магниевый анод, устанавливаемый производителем, защищает от коррозии.
Проточные водонагреватели отличаются способом розжига. В газовых приборах нагревание зависит от подачи газа. В электрических бойлерах температура измеряется посредством специальных датчиков.
Прежде чем купить водонагреватель Ariston, необходимо определиться с объёмом, мощностью и типом устройства. При выборе параметров имеет значение:
- количество членов семьи (на одного человека необходимо не менее 10 литров);
- сфера использования (только ванная или ещё и кухня);
- тип агрегата – проточный или накопительный.
Форма бака модели не имеет значения в использовании. Необходимо выбирать такой прибор, который можно удобно установить в помещении. Производители рекомендуют приобретать компактную технику категории SLIM.
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