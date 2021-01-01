Водонагреватели Ariston (Аристон) - официальный сайт дилера в Москве

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Накопительные водонагреватели Ariston

Накопительные водонагреватели Ariston

Котлы Ariston

Котлы Ariston

Газовые колонки Ariston

Газовые колонки Ariston

Газовые водонагреватели Ariston

Газовые водонагреватели Ariston

Водонагреватели Ariston («Аристон»)

Технику от «Аристон» справедливо считают одной из самых качественных, надёжных и современных. Водонагреватели от этого бренда эффективны в работе, просты в применении, безопасны и имеют стильный дизайн. Купить водонагреватели «Аристон» по выгодным ценам от производителя можно в нашем интернет-магазине. Имеются разнообразные модели объёмом от 10 до 500 литров.

Продукция
Котел газовый Ariston ALTEAS ONE NET 24

Котел газовый Ariston ALTEAS ONE NET 24

109608 р.

Котел газовый Ariston ALTEAS ONE NET 30

Котел газовый Ariston ALTEAS ONE NET 30

123397 р.

Котел газовый Ariston ALTEAS ONE NET 35

Котел газовый Ariston ALTEAS ONE NET 35

134829 р.

Котел газовый Ariston ALTEAS X 24 CF

Котел газовый Ariston ALTEAS X 24 CF

97869 р.

Котел газовый Ariston ALTEAS X 30 CF

Котел газовый Ariston ALTEAS X 30 CF

91812 р.

Газовая колонка Ariston FAST 10L NG

Газовая колонка Ariston FAST 10L NG

13911 р.

Газовая колонка Ariston FAST EVO ONT B 11 NG RU

Газовая колонка Ariston FAST EVO ONT B 11 NG RU

20239 р.

Газовая колонка Ariston FAST EVO ONT B 14 NG RU

Газовая колонка Ariston FAST EVO ONT B 14 NG RU

23075 р.

Газовая колонка Ariston FAST EVO ONT C 11 NG RU

Газовая колонка Ariston FAST EVO ONT C 11 NG RU

25410 р.

Газовая колонка Ariston FAST EVO ONT C 14 NG RU

Газовая колонка Ariston FAST EVO ONT C 14 NG RU

30058 р.

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 18

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 18

506740 р.

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 26

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 26

510312 р.

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 36

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 36

540926 р.

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 60

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 60

677700 р.

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 90

Газовый водонагреватель Ariston NHRE 90

749401 р.

Чем хороши водонагреватели Ariston

Агрегаты Ariston благодаря стильному дизайну впишутся в любой интерьер и порадуют вас горячим душем, если неожиданно отключили воду. Они спроектированы по инновационным технологиям и отличаются такими характеристиками, как:

— современное нержавеющее покрытие внутри бака, благодаря которому прибор прослужит намного дольше;

— хорошая теплоизоляция, позволяющая воде в течение длительного времени оставаться горячей, что обеспечивает экономию средств;

— датчики контроля температуры, не позволяющие бойлеру перегреваться;

— порционный нагрев;

— устройство отключения — при неожиданных перепадах напряжения выключает прибор, не допуская поломок и ударов током;

— предохранитель от включения, если в системе нет воды;

— серебряное антибактериальное покрытие, очищающее воду;

— инновационный рассекатель Nanomix, благодаря которому не происходит смешение холодной и горячей воды и сохраняется температура для купания;

— удачный дизайн, позволяющий размещать устройство в любом помещении.

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Как купить водонагреватель Ariston на официальном сайте

В каталоге нашего интернет-магазина представлены проточные и накопительные нагреватели «Хотпойнт Аристон». Производитель предлагает два вида устройств:

  • прямой нагрев (при помощи электричества или газа);
  • косвенный нагрев (с использованием котла).

Накопительные бойлеры могут быть с открытым резервуаром, то есть предназначаются для одного источника набора воды. Здесь поступление горячей воды происходит за счёт притока в систему холодной. Всю прогретую жидкость потратить за один раз невозможно.

В закрытом устройстве, рассчитанном на поступление воды из нескольких источников, когда повышается давление, вода постепенно стекает в слив. Магниевый анод, устанавливаемый производителем, защищает от коррозии.

Проточные водонагреватели отличаются способом розжига. В газовых приборах нагревание зависит от подачи газа. В электрических бойлерах температура измеряется посредством специальных датчиков.

Прежде чем купить водонагреватель Ariston, необходимо определиться с объёмом, мощностью и типом устройства. При выборе параметров имеет значение:

  • количество членов семьи (на одного человека необходимо не менее 10 литров);
  • сфера использования (только ванная или ещё и кухня);
  • тип агрегата – проточный или накопительный.

Форма бака модели не имеет значения в использовании. Необходимо выбирать такой прибор, который можно удобно установить в помещении. Производители рекомендуют приобретать компактную технику категории SLIM.

Задумавшись о том, где купить водонагреватель «Аристон» по выгодной цене, обращайтесь в наш интернет-магазин. В каталоге представлен широкий выбор моделей по различным ценам. На официальном сайте Водонагреватели Ariston Вы сможете ознакомиться со всеми характеристиками устройств, узнать их стоимость, почитать отзывы покупателей. Мы доставим товар не только по Москве, но и по всей России в короткие сроки и в удобное для вас время.

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