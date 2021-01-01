Водонагреватели Ariston («Аристон»)

В каталоге нашего интернет-магазина представлены проточные и накопительные нагреватели «Хотпойнт Аристон». Производитель предлагает два вида устройств:

прямой нагрев (при помощи электричества или газа);

косвенный нагрев (с использованием котла).

Накопительные бойлеры могут быть с открытым резервуаром, то есть предназначаются для одного источника набора воды. Здесь поступление горячей воды происходит за счёт притока в систему холодной. Всю прогретую жидкость потратить за один раз невозможно.

В закрытом устройстве, рассчитанном на поступление воды из нескольких источников, когда повышается давление, вода постепенно стекает в слив. Магниевый анод, устанавливаемый производителем, защищает от коррозии.

Проточные водонагреватели отличаются способом розжига. В газовых приборах нагревание зависит от подачи газа. В электрических бойлерах температура измеряется посредством специальных датчиков.